Мариу Фернандес: «Меня приняли очень хорошо, счастлив быть в сборной»

Мариу Фернандес прокомментировал исход матча сборной России с Кот-д’Ивуаром. Также защитник ЦСКА оценил атмосферу в сборной.
«Атмосфера в команде? Очень хорошая. Меня приняли очень хорошо, счастлив быть в сборной. Требования Черчесова понимаю. На тренировках он объясняет все понятно, видно, какой у него замысел. Думаю, все будет хорошо.
Почему не общаюсь с журналистами на русском? Я все понимаю, но мне трудно говорить, и мне хочется, чтобы вы меня понимали хорошо. Ситуация с моей заявкой? Я еще не знаю, смогу ли играть, все зависит от тренеров. Я тренируюсь, работаю.
Впечатления от игры с Кот-д’Ивуаром – результат не позитивный, но я поддерживал коллег на скамейке. Но надеюсь, что нам удастся подготовиться к следующему матчу», — заявил Фернандес.
Стоит отметить, что сегодня в общей группе работали Алан Дзагоев и Денис Глушаков. Игорь Акинфеев планово тренировался в тренажерном зале.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс