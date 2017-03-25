Мариу Фернандес: «Меня приняли очень хорошо, счастлив быть в сборной»

Мариу Фернандес прокомментировал исход матча сборной России с Кот-д’Ивуаром. Также защитник ЦСКА оценил атмосферу в сборной.

«Атмосфера в команде? Очень хорошая. Меня приняли очень хорошо, счастлив быть в сборной. Требования Черчесова понимаю. На тренировках он объясняет все понятно, видно, какой у него замысел. Думаю, все будет хорошо.

Почему не общаюсь с журналистами на русском? Я все понимаю, но мне трудно говорить, и мне хочется, чтобы вы меня понимали хорошо. Ситуация с моей заявкой? Я еще не знаю, смогу ли играть, все зависит от тренеров. Я тренируюсь, работаю.

Впечатления от игры с Кот-д’Ивуаром – результат не позитивный, но я поддерживал коллег на скамейке. Но надеюсь, что нам удастся подготовиться к следующему матчу», — заявил Фернандес.

Стоит отметить, что сегодня в общей группе работали Алан Дзагоев и Денис Глушаков. Игорь Акинфеев планово тренировался в тренажерном зале.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс