Марио Манджукич: «Избавиться от Бонуччи и Алвеса — мудрое решение»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич рассказал о проблемах в раздевалке «Старой синьоры». По его словам, у Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи был серьезный конфликт.

«Хочу нарушить тишину вокруг этой ужасной атмосферы, что была в раздевалке «Ювентуса» перед финалом Лиги чемпионов. Этот беспорядок создали Дани Алвес и Лео Бонуччи. Хорошо, что этот бардак уйдет вместе с их трансферами. У них были конфликты и по ходу матча, потому что они диаметрально противоположные личности. Лео и Дани постоянно спорили, и в день финала мы просто увидели их очередную драму.

Когда мы вошли в раздевалку, казалось, что все будет как обычно — я думал, что Дани Алвес просто включит трек Radio Party Groove, пока мы переодевались. Но на этот раз он на этом не остановился. Он залез на стол, включил на полную громкость Samba Do Janeiro, как будто хотел, чтобы лопнули наши барабанные перепонки, и начал танцевать, как будто завтра никогда не наступит.

Я подумал, что он глупо себя ведет, но проигнорировал его и пошел к своему шкафчику. Лео так не поступил, для него Лига чемпионов была навязчивой целью. Он подошел к Дани и пообещал сломать ему ноги через три секунды, если он не выключит музыку. Дани ответил ему, что если он проиграет в Лиге чемпионов – у него все равно останется три кубка, а вот у Лео нет ни одного. После этого все завелись. Я выигрывал Лигу чемпионов, но никогда бы такого не сказал. Ему даже не стоило думать о поражении.

Лео схватил Дани и был близок к тому, чтобы его ударить. Макс Аллегри разнял их и как настоящий лидер сказал, что ему все равно, кто это начал, после игры их обоих отсюда вышвырнут. Это было самое мудрое решение. Сейчас команда едина и спокойна, нет никаких надоедливых перепалок Лео и боли в бразильской шее Дани Алвеса, которая никогда не давала нам спокойно сосредоточиться», – сказал Манджукич.

В прошлом сезоне Марио Манджукич провел за «Ювентус» 34 матча в Серии А, забил семь мячей и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»