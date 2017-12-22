Марио Гомес перешел в «Штутгарт»

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Германии вернулся в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру. Гомес выступал за «швабов» с 2003 по 2009 год.

32-летний форвард заключил со «Штутгартом» контракт, рассчитанный до лета 2020 года. Сумма трансфера оценивается в 3,5 миллиона евро.

В составе «Штутгарта» Гомес становился чемпионом Бундеслиги в сезоне-2006/07. На его счету 121 матч и 63 гола за швабский клуб.

После 17-ти туров «Штутгарт» идет на 14-м месте в Бундеслиге, являясь одной из худших команд турнира по количеству забитых мячей (13).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Штутгарт»

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