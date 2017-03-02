Марио Гетце может завершить карьеру из-за миопатии

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Марио Гетце

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце рискует прекратить спортивную карьеру. Об этом сообщают СМИ.

Врачи выявили у 24-летнего футболиста миопатию. Данная болезнь связана с нарушением обмена веществ. Теперь Гетце будет проходить длительное лечение, примерные сроки восстановления неизвестны. Вполне возможно, что хавбеку придется завершить выступления в футболе.

За всю проффесиональную карьеру Марио выступал в «Боруссии» и «Баварии», где неоднократно становился победителем множества внутренних титулов. В 2014-м году гол «Золотого мальчика» принес национальной сборной Германии победу в финале чемпионата мира над Аргентиной.

Фото: Global Look Press

Источник: SZ

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