Марио Фернандес не сыграет на Кубке Конфедераций

Автор: Никита Пронин 0

Мариу Фернандес

Защитник ЦСКА не сможет помочь сборной России на Кубке Конфедераций. Это связано с травмой футболиста.

Марио Фернандес пропустит турнир по состоянию здоровья. 25 мая в Сан-Паулу футболист будет прооперирован в связи с травмой носа.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

ЦСКА завершил сезон на втором месте и завоевал путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» будут представлять Россию в Лиге Евпропы.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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