Марио Фернандес не сыграет на Кубке Конфедераций

Защитник ЦСКА не сможет помочь сборной России на Кубке Конфедераций. Это связано с травмой футболиста.
Марио Фернандес пропустит турнир по состоянию здоровья. 25 мая в Сан-Паулу футболист будет прооперирован в связи с травмой носа.
Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
ЦСКА завершил сезон на втором месте и завоевал путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» будут представлять Россию в Лиге Евпропы.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА