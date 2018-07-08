Марио Фернандес: «Хочу попросить прощения за нереализованный пенальти»

Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал игру с Хорватией в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018. В котором наша команда уступила в серии послематчевых пенальти.

«Был момент радости из-за гола, а потом наступила горечь из-за пенальти. В любом случае все заслужили похвалу за то, что сделали здесь.

Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Партнеры говорят, что мне не нужно извиняться. Это показывает, насколько у нас крепкий коллектив. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились.

Я искал Смолова на поле, чтобы его поддержать. Ошибки случаются у всех. Многие великие игроки промахивались с 11 метров. Продолжаем работать с чистым сознанием», — сказал Марио.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»