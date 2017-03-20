Марио Фернандес впервые провел тренировку в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес был вызван на сборы национальной команды России. Сегодня у футболиста случилось знаменательное событие.

Натурализированный бразилец провел первую тренировку в отечественной сборной. До сегодняшнего занятия 26-летний игрок проводил с командой только тактические занятия.

Напомним, сборная России готовится к двум товарищеским встречам. 24 марта в Краснодаре состоится игра с Кот-д’Ивуаром, а 28 марта футболисты Станислава Черчесова проведут матч против Бельгии в Сочи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»