Марио Фернандес пропустит около шести недель из-за травмы

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование в связи с травмой. Сроки восстановления игрока составят до шести недель.
Сегодня защитник ЦСКА и сборной России прошел медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в домашнем матче с «Уралом».
Обследование подтвердило первоначальный диагноз, поставленный медицинским штабом ЦСКА — повреждение мышцы задней поверхности правого бедра. Ориентировочные сроки восстановления игрока составят до шести недель.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Марио сыграл в 19 матчах, в которых отдал две голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА