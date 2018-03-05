Марио Фернандес пропустит около шести недель из-за травмы

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование в связи с травмой. Сроки восстановления игрока составят до шести недель.

Сегодня защитник ЦСКА и сборной России прошел медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в домашнем матче с «Уралом».

Обследование подтвердило первоначальный диагноз, поставленный медицинским штабом ЦСКА — повреждение мышцы задней поверхности правого бедра. Ориентировочные сроки восстановления игрока составят до шести недель.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Марио сыграл в 19 матчах, в которых отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ЦСКА