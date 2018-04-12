Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес добился своего. Он больше не считается легионером в чемпионате России.

«В четверг, 12 апреля, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором были вынесены следующие решения: в части требования Марио Фернандеса о признании права выступать за национальную сборную команду России по футболу производство по делу прекратить.

В части требования Фернандеса об установлении отсутствия статуса «легионер» заявление удовлетворить. Признать отсутствие статуса «легионер» у Фернандеса» – сказано в заявлении РФС.

Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года, а в октябре 2017 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче против команды Южной Кореи (4:2). В текущем сезоне на счету Марио 19 игр за ЦСКА в РФПЛ — в них он отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»