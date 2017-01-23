Марио Фернандес может перейти в «Милан»

Руководство итальянского «Милана» продолжает искать усиление для команды в зимнее трансферное окно. «Россонери» заинтересованы в приобретении игрока московского ЦСКА.

Красно-черные рассматривают бразильского футболиста москвичей Марио Фернандеса в качестве планируемой замены Маттиа Де Шильо. Руководство итальянского клуба уже общалось с представителями 26-летнего защитника. Теперь «Милан» собирается отправить «армейцам» официальное предложение по поводу покупки Фернандеса.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» готов приобрести игрока. Однако сам Марио опроверг эти слухи.

Фото: Сергей Дроняев