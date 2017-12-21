Марио Балотелли хотел бы вернуться в «Манчестер Сити» и готов играть там бесплатно

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли признался, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити». Он даже готов играть за английский клуб бесплатно.

Итальянский форвард выступал за «горожан» в 2010-2013 годах, забил 30 голов в 80 матчах и помог команде выиграть английскую Премьер-лигу в 2012 году.

«Без сомнений, именно там я наслаждался своим лучшим сезоном в карьере. Это поистине уникальное место, я даже вернулся бы и играл там бесплатно.

Я собираюсь играть ещё по крайней мере пять-шесть лет на самом высоком уровне», — говорит игрок.

Фото: Global Look Press

Источник: Manchester Evening News