Марио Балотелли повторил свое лучшее достижение по голам за сезон в чемпионате

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли отметился забитым голом в матче с «ПСЖ» (3:1). Итальянец побил собственный рекорд по голам за сезон.

Для итальянца этот мяч стал 14-м в сезоне – Балотелли повторил свое лучшее достижение по голам в чемпионате за сезон, установленное в сезоне-13/14 в составе «Милана».

14 — Mario Balotelli has scored 14 goals in Ligue 1 2016/17, his joint-highest tally in a season alongside 2013/14 (14 — AC Milan). Back. pic.twitter.com/4LKOBMXRar

— OptaJean (@OptaJean) April 30, 2017