Марио Балотелли может стать игроком «Марселя»

Итальянский форвард может расторгнуть контракт с «Ниццей» в ближайшее время. «Марсель» хотел приобрести Балотелли еще летом, в клубе согласны с его финансовыми требованиями.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли с большой вероятностью продолжит карьеру в «Марселе».

По информации французских СМИ, итальянский футболист после длительных переговоров согласовал условия контракта с прованским клубом, который согласился удовлетворить его запросы по зарплате. Ожидается, что в течение суток Балотелли расторгнет соглашение с «Ниццей», которое рассчитано до лета этого года, после чего будет представлен в качестве игрока «Марселя».

Напомним, марсельцы пытались заполучить 28-летнего форварда еще минувшим летом, однако переход так и не состоялся. В нынешнем сезоне Марио принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, в которых не забил ни одного гола, отметившись лишь 1 результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe