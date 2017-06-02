Марио Балотелли может перейти в «Боруссию» Дортмунд или «Марсель»

Итальянский нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли может покинуть команду. Футболистом интересуются сразу два клуба из топ-европейских чемпионатов.

Руководители дортмундской «Боруссии» и французского «Марселя» готовы приобрести форварда в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Мино Райола. Сумма предполагаемого трансфера не называется.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Марио сыграл 23 матча и отметился 13 голами. Вместе с итальянцем «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Corrieredellosport