Марио Балотелли может перейти в «Боруссию» Дортмунд или «Марсель»

Автор: Дмитрий Темников 0

Марио Балотелли

Итальянский нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли может покинуть команду. Футболистом интересуются сразу два клуба из топ-европейских чемпионатов.

Руководители дортмундской «Боруссии» и французского «Марселя» готовы приобрести форварда в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Мино Райола. Сумма предполагаемого трансфера не называется.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Марио сыграл 23 матча и отметился 13 голами. Вместе с итальянцем «Ницца» заняла третье место в чемпионате Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Corrieredellosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анчелотти

Карло Анчелотти стал первым тренером, которому удалось выиграть четыре европейских топ-чемпионата

Ницца, Балотелли

«Марсель» сыграл в покер, «орлы» взлетели на Эйфелеву башню, а внизу таблицы началось «французское побоище». Обзор 35-го тура Лиги 1

Марио Балотелли

Марио Балотелли может перейти в «Лас-Пальмас»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 