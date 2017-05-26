Марио Балотелли: «Чтобы завоевать «Золотой мяч», мне нужно убить Месси и Криштиану Роналду»

Автор: Евгений Морозов 0

Марио Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли отметил, что в ближайшее время собирается в отпуск и не будет смотреть финал Лиги чемпионов между «Ювентусом»и «Реалом». Кроме того, итальянец заявил, что ему необходимо проявить себя лучше, чтобы добиться серьезной победы в своей карьере.

 «Чтобы завоевать «Золотой мяч», мне нужно убить этих двоих (Месси и Криштиану Роналду). Если говорить о моей карьере, то пока я сделал недостаточно, необходимо проявить себя лучше. Что касается отпуска, то я буду отдыхать две недели и даже не посмотрю финал Лиги чемпионов», — заявил Марио.

Фото: Global Look Press
Источник: Brescia Oggi

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Фалькао

Радамель Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков

Алвес

Дани Алвес обошел Лионеля Месси по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет

Кристиан Бентеке

Кристиан Бентеке: «Могу переехать в Китай, ведь мне не стать Месси или Роналду»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 