Марио Балотелли: «Чтобы завоевать «Золотой мяч», мне нужно убить Месси и Криштиану Роналду»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли отметил, что в ближайшее время собирается в отпуск и не будет смотреть финал Лиги чемпионов между «Ювентусом»и «Реалом». Кроме того, итальянец заявил, что ему необходимо проявить себя лучше, чтобы добиться серьезной победы в своей карьере.

«Чтобы завоевать «Золотой мяч», мне нужно убить этих двоих (Месси и Криштиану Роналду). Если говорить о моей карьере, то пока я сделал недостаточно, необходимо проявить себя лучше. Что касается отпуска, то я буду отдыхать две недели и даже не посмотрю финал Лиги чемпионов», — заявил Марио. Фото: Global Look Press

Источник: Brescia Oggi