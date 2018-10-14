Маринато Гилерме вошел в Клуб Льва Яшина, сыграв 100-й матч на ноль



В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная России принимала на своем поле команду Турции. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Ворота хозяев в этой встрече защищал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. Для него эта игра стала 100-й на ноль в российском футболе. Таким образом, 32-летний футболист вошел в Клуб Льва Яшина.

Клуб Льва Яшина — символический клуб, в который входят советские и российские футбольные вратари, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

Сборная России (7 очков после 3 матчей) располагается на первом месте в турнирной таблице группы 2 в Лиге B. Турция (3 балла, 3 игры) – на втором месте. На третьем месте сборная Швеции (1 очко, 2 матча). Таким образом, Турция уже не сможет опередить Россию в турнирной таблице группы.

В заключительных встречах группы Турция примет на своем поле Швецию 17 ноября, а 20-ноября скандинавской команде предстоит в домашних стенах встретиться с Россией.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»