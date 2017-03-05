Маринато Гилерме провел 200 матч за «Локомотив»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Гильерме

Маринато Гилерме провел 200-й матч за «Локомотив». Бразилец стал третьим вратарем в истории «Локомотива», покорившим эту цифру.

Юбилейной стала игра с «Крыльями Советов» (3:0). Гилерме – третий вратарь в истории «Локомотива», проведший 200 матчей. Больше игр только у Золтана Милеса (237) и Сергея Овчинникова (366).

Гилерме провел 69-й сухой матч. Вратарь вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Русланом Нигматуллиным.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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