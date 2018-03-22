Маринато Гильерме: «Мой товарищ — Ари очень хочет сыграть за сборную России»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лига Европы. «Локомотив» — «Ницца» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 22 февраля 2018 г.

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что его одноклубник Ари хотел бы играть за сборную России. Вратарь сборной России считает, что у нападающего большое будущее.

«Ари – классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не все так просто. Паспорт Ари могут оформить только через месяц или еще позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Все зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется.

Не жалею ли, что когда-то стал россиянином? Я ни о чем не жалею. Последним бразильским голкипером, чье место в составе считалось неприкосновенным, был Жулио Сезар. Но и сейчас в команде есть талантливые ребята – Алиссон и Эдерсон. За ними будущее, а мне уже 32. Я бы все равно скорее был бы третьим номером», — сказал Гильерме.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 16 матчах, восемь из них были сухими.

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт

 

 

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