Маринато Гилерме: «Дзюба в «Локомотиве»? Было бы неплохо»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе. Голкипер прокомментировал информацию о возможном переходе форварда к «железнодорожникам».

«Дзюба может перейти в «Локомотив»? Только от вас (СМИ) об этом услышал. Все знают, какой он хороший нападающий. Поэтому было бы неплохо, если он окажется в «Локо». Однако тут от меня ничего не зависит», — подытожил бразилец.

Как сообщают СМИ, Дзюба может присоединиться к красно-зеленым в ближайшее время. Скорее всего, речь идет об арендном соглашении.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ