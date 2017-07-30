Маринато Гилерме: «Дзюба в «Локомотиве»? Было бы неплохо»

Автор: Дмитрий Темников 0

Артем Дзюба

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе. Голкипер прокомментировал информацию о возможном переходе форварда к «железнодорожникам».

«Дзюба может перейти в «Локомотив»? Только от вас (СМИ) об этом услышал. Все знают, какой он хороший нападающий. Поэтому было бы неплохо, если он окажется в «Локо». Однако тут от меня ничего не зависит», — подытожил бразилец.

Как сообщают СМИ, Дзюба может присоединиться к красно-зеленым в ближайшее время. Скорее всего, речь идет об арендном соглашении.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ

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