Марек Гамшик повторил рекорд Диего Марадоны по голам за «Наполи»

30-летний полузащитник «Наполи» Марек Гамшик повторил рекорд легендарного Диего Марадоны. Оба забили 115 мячей за неаполитанский клуб.

Словак отличился на 30-й минуте выездного матча 17-го тура итальянской Серии А с «Торино», забив свой 115-й гол за «Наполи» и догнав по этому показателю Марадону.

Помимо Гамшика, только четыре игрока «Наполи» пересекли отметку в сто мячей: Диего Марадона (115), Аттила Саллустро (108), Эдинсон Кавани (104) и Антонио Войяк (103). Футболист выступает за клуб с 2007 года.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»