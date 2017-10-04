Марек Гамшик посягнул на рекорд Марадоны, «МЮ» интересуется Месутом Озилом, испанские болельщики ополчились на Жерара Пике. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 октября.
1. В ноябре Россия может сыграть с Испанией
Товарищеский матч с испанцами планируется провести в следующем месяце на арене «Спартак».
2. «Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Месутом Озилом в январе
Немец так и не подписал новый контракт с «Арсеналом» и готов рассматриваить предложения
3. Марек Гамшик намерен побить рекорд Диего Марадоны
Словак сравнялся с кумиром «Наполи» по количеству забитых мячей
4. Тренировку сборной Испании досрочно прекратили из-за оскорблений Жерара Пике
Футболист поплатился за то, что выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии.
5. «Милан» рассматривает кандидатуры Пауло Соузы и Вальтера Мадзарри на пост нового главного тренера
Винченцо Монтелла находится на грани увольнения
Фото: Global Look Press