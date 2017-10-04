Марек Гамшик посягнул на рекорд Марадоны, «МЮ» интересуется Месутом Озилом, испанские болельщики ополчились на Жерара Пике. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Марек Гамшик

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 октября.

1. В ноябре Россия может сыграть с Испанией

Товарищеский матч с испанцами планируется провести в следующем месяце на арене «Спартак».

2. «Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Месутом Озилом в январе

Немец так и не подписал новый контракт с «Арсеналом» и готов рассматриваить предложения

3. Марек Гамшик намерен побить рекорд Диего Марадоны

Словак сравнялся с кумиром «Наполи» по количеству забитых мячей

4. Тренировку сборной Испании досрочно прекратили из-за оскорблений Жерара Пике

Футболист поплатился за то, что выступил в поддержку референдума о независимости Каталонии.

5. «Милан» рассматривает кандидатуры Пауло Соузы и Вальтера Мадзарри на пост нового главного тренера

Винченцо Монтелла находится на грани увольнения

 

Фото: Global Look Press

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