Марек Гамшик перешел в «Далянь Ифань»

Словак заключил контракт с китайским клубом сроком на 3 года. Гамшик выступал за «Наполи» в течение 12 лет.

Капитан «Наполи» Марек Гамшик подписал контракт с китайским клубом «Далянь Ифань».

31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на три года. «Наполи» получит за трансфер Гамшика 15 млн евро без учета бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит 9 млн евро за три года.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А хавбек принял участие в 13 матчах.

Марек является рекордсменом «Наполи» по количеству проведенных матчей и забитых мячей. Ему также принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстает на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

Фото: Global Look Press

Источник: SkySport Italia