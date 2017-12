Marca и Goal назвали удар Александра Кокорина в матче с «Ахматом» промахом года

Испанская газета Marca отреагировала на нереализованный голевой момент форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Это произошло в матче чемпионата России с «Ахматом» (0:0).

Издание назвало удар россиянина промахом года.

На 59-й минуте полузащитник питерцев Далер Кузяев пробил с края штрафной, но мяч после рикошета от защитника грозненцев попал в перекладину и отскочил на ногу Кокорину, который с метра ударил выше ворот.

Точно так же отреагировало на этот момент и британское издание Goal.

Miss of the season so far?!

Zenit striker Aleksandr Kokorin won’t want to see this again anytime soon. 😳 pic.twitter.com/D31F1ytUiD

— Goal (@goal) 11 декабря 2017 г.