Мануэлю Нойеру операция не потребуется

В матче с «Реалом» Мануэль Нойер сломал стопу. «Бавария» представила новую информацию о травме вратаря Мануэля Нойера.

Медики обследовали футболиста накануне. Диагностирован перелом в плюсне левой ноги. Лечение будет консервативным. Футболисту не потребуется операция. Вратарь выбыл на несколько недель и больше не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне.

«Конечно, я расстроен, что не смогу сыграть за команду в концовке сезона. Сейчас концентрируюсь на том, чтобы как можно скорее восстановиться. Это самое важное», – сказал футболист. Неизвестно, сможет ли вратарь сыграть за сборную Германии в июньских матчах с командами Дании и Сан-Марино и на Кубке конфедераций.

В текущем сезоне Мануэль Нойер провел за «Баварию» 26 матчей в Бундеслиге. В них он пропустил 13 мячей и 14 раз оставлял ворота «сухими».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»