Мануэль Нойер: «Поражение от «Боруссии» не должно повлиять на атмосферу в команде»

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Мануэль Нойер: &laquo;Поражение от «Боруссии&raquo; не должно повлиять на атмосферу в команде»



Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) в домашнем матче чемпионата Германии.
«Гладбах играл очень хорошо, они отлично оборонялись. У нас практически не было явных голевых моментов. Мы показали слишком мало.
Разумеется, хотелось сыграть иначе. Нам это не удалось, но и «Вольфсбург» потерял очки. Это поражение не должно повлиять на атмосферу внутри команды. Мы знаем, какие цели стоят перед нами в сезоне. Смотрим только вперед и полны оптимизма», – отметил Нойер.
Фото: Global Look Press

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