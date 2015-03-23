Мануэль Нойер: «Поражение от «Боруссии» не должно повлиять на атмосферу в команде»













Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) в домашнем матче чемпионата Германии.

«Гладбах играл очень хорошо, они отлично оборонялись. У нас практически не было явных голевых моментов. Мы показали слишком мало.

Разумеется, хотелось сыграть иначе. Нам это не удалось, но и «Вольфсбург» потерял очки. Это поражение не должно повлиять на атмосферу внутри команды. Мы знаем, какие цели стоят перед нами в сезоне. Смотрим только вперед и полны оптимизма», – отметил Нойер.

Фото: Global Look Press Скачайте наше приложение «90 минут»!



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