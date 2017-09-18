Мануэль Нойер вновь выбыл на несколько месяцев

Автор: Владимир Шевелев 0

Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму ноги и не сыграет с «Шальке» (19 сентября) в матче 5-го тура чемпионата Германии. Завтра немецкий вратарь пройдёт обследование.

По словам источника, травма Нойера очень серьезна —  он снова сломал левую ногу и пропустит несколько месяцев после операции, которая состоится в ближайшие дни.

Капитан «Баварии» уже получал перелом левой ноги в апреле этого года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 Д.В.). Восстановился Нойер только к концу лета.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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