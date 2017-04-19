Мануэль Нойер сломал ногу в матче против «Реала»

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил серьезную травму во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». По предварительным данным, у голкипера диагностирован перелом ноги.

Как сообщает официальный сайт «Баварии», Нойер заработал повреждение в моменте с третьим голом Криштиану Роналду в матче, забитым в дополнительное время.

Таким образом, 31-летний немецкий вратарь доигрывал матч с повреждением.

Дополнительное обследование Нойеру будет проведено уже в Мюнхене. Там и решится, сколько времени игроку понадобится для восстановления.

Напомним, что во вчерашнем поединке между «Баварией» и «Реалом» победу одержали «сливочные» со счетом 4:2. Три гола в ворота мюнхенцев были забиты только в дополнительное время.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Бавария»