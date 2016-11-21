Мануэль Нойер не сыграет с «Ростовом»

Автор: Никита Пронин 1 Comments


Вратарь мюнхенской «Баварии» не сможет помочь своей команде 23 ноября в матче Лиги чемпионов против «Ростова». Футболист получил повреждение на тренировке.

Голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер не сыграет в матче 5-го тура Лиги чемпионов из-за травмы. На тренировке игрок повредил икроножную мышцу. Также сообщалось, что команде не сможет помочь французский полузащитник Кингсли Коман.

Матч в Ростове-на Дону не является столь важным для немецкой команды, так как выход из группы они себе уже обеспечили. Для «Ростова» этот матч один из ключевых, ведь на кону выход в 1\16 Лиги европы, за которую они ведут равную борьбу с голландским «ПСВ».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Никита Пронин

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One thought on “Мануэль Нойер не сыграет с «Ростовом»

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