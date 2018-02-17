ФИФА планирует ввести потолок зарплат, «Зенит» усилился двумя игроками «Рубина», Мануэл Фернандеш стал лучшим игроком недели Лиги Европы. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 февраля.
1. ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно, ограничить аренды и ввести потолок зарплат
В конце февраля организация будет рассматривать новую программу реформ. Всего она насчитывает 11 пунктов.
2. «Бавария» намерена выкупить Хамеса Родригеса у «Реала»
Руководство клуба довольно тем, как колумбиец вписался в команду.
3. Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Игру футболиста «Локомотива» против «Ниццы» оценили по достоинству.
4. Алекс Маклиш возглавил сборную Шотландии
Возвращение шотландца в национальную команду состоялось спустя 11 лет после первой попытки.
5. Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин продолжат карьеру в «Зените»
Сразу два футболиста «Рубина» объявили о переходе в стан «сине-бело-голубых».
6. Сергей Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на «Краснодаре»
Владелец краснодарского клуба получил с этой сделки почти 140 млрд рублей.
Фото: Сергей Дроняев