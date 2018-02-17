ФИФА планирует ввести потолок зарплат, «Зенит» усилился двумя игроками «Рубина», Мануэл Фернандеш стал лучшим игроком недели Лиги Европы. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Фернандеш

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 февраля.

1. ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно, ограничить аренды и ввести потолок зарплат

В конце февраля организация будет рассматривать новую программу реформ. Всего она насчитывает  11 пунктов.

2. «Бавария» намерена выкупить Хамеса Родригеса у «Реала»

Руководство клуба довольно тем, как колумбиец вписался в команду.

3. Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Игру футболиста «Локомотива» против «Ниццы» оценили по достоинству.

4. Алекс Маклиш возглавил сборную Шотландии

Возвращение шотландца в национальную команду состоялось спустя  11 лет после первой попытки.

5. Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин продолжат карьеру в «Зените»

Сразу два футболиста «Рубина» объявили о переходе в стан «сине-бело-голубых».

 6. Сергей Галицкий продал акции «Магнита», чтобы сосредоточиться на «Краснодаре»

Владелец краснодарского клуба получил с этой сделки почти 140 млрд рублей.

Фото:  Сергей Дроняев

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