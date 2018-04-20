Манчини возглавит сборную Италии, матч Россия – Турция перенесен, ФИФА закрыл допинговое дело. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 апреля.
1. Роберто Манчини возглавит сборную Италии уже в мае
Федерация футбола Италии намерена уже к 20 мая определиться с новым главным тренером.
2. Матч Россия – Турция перенесен на стадион ЦСКА
Заключительная перед ЧМ-2018 игра для сборной России состоится 5 июня.
3. ФИФА закрыла дело о допинге Руслана Камболова
Федерация не смогла найти доказательства применения футболистом допинга.
4. Даниэль Парехо разбил табло для замены игроков после удаления
Хавбек был удален на 86-й минуте после того, как ударил игрока соперника локтем.
5. Хавбек «Шахтера» Бернард подписал предварительный контракт с «Миланом»
Ранее другое турецкое издание сообщало, что Бернард подписал контракт с «Бешикташем».
Фото: Сергей Дроняев