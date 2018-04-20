Манчини возглавит сборную Италии, матч Россия – Турция перенесен, ФИФА закрыл допинговое дело. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 апреля.

1. Роберто Манчини возглавит сборную Италии уже в мае

Федерация футбола Италии намерена уже к 20 мая определиться с новым главным тренером.

2. Матч Россия – Турция перенесен на стадион ЦСКА

Заключительная перед ЧМ-2018 игра для сборной России состоится 5 июня.

3. ФИФА закрыла дело о допинге Руслана Камболова

Федерация не смогла найти доказательства применения футболистом допинга.

4. Даниэль Парехо разбил табло для замены игроков после удаления

Хавбек был удален на 86-й минуте после того, как ударил игрока соперника локтем.

5. Хавбек «Шахтера» Бернард подписал предварительный контракт с «Миланом»

Ранее другое турецкое издание сообщало, что Бернард подписал контракт с «Бешикташем».

Фото: Сергей Дроняев

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