Манчини просил найти новые клубы Дзюбе и Жулиано

Автор: Владимир Шевелев 0

Артем Дзюба

Футбольный агент Доган Эрджан прокомментировал переход полузащитника Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче». Также он рассказал, что петербургский клуб также искал варианты для нападающего Артема Дзюбы.

«Вопрос по Жулиано закрыт. Роберто Манчини обратился к нам за помощью, так как не рассчитывал на этого футболиста. Также речь шла о нападающем Артеме Дзюбе, в котором он тоже не был заинтересован.

Жулиано мы предложили «Бешикташу». Там нам сказали, что состав уже укомплектован. Спустя день или два мы узнали, что свое предложение сделал «Фенербахче», – сказал Эрджан.

Фото: Global Look Press
Источник: Ajansspor.com

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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