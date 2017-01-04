«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Лассана Диарра

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра вскоре может присоедениться к «Манчестер Юнайтед». Также к Диарра проявляют интерес клубы из Китая и Ближнего Востока.

31-летний футболист входит в интересы скаутов «Манчестер Юнайтед». Сам француз знаком с наставником «МЮ» Жозе Моуринью, который может подписать полузащитника, если получится продать Моргана Шнейдерлена, который интересен «Марселю»

Также к Диарра проявляют интерес клубы из Китая и Ближнего Востока, но ситуацию осложняет необходимость выплаты игроком штрафа в размере 10 миллионов евро в пользу «Локомотива».

В 10 матчах этого сезона Диарра не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Footmercato