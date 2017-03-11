«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Алексиса Санчеса

Алексис Санчес попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Перейти в новый клуб чилиец сможет уже в летнее трансферное окно.
Руководство «манкунианцев» готово сделать предложение о переходе Санчеса уже в летнее трансферное окно. Контракт Алексиса с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник лично принял решение покинуть «канониров» летом.
Transfermarkt оценивает чилийского футболиста в 55 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.
В текущем сезоне АПЛ Алексис забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач в 26 матчах, а «Арсенал» занимает пятое место с 50-ю баллами.
Фото: Global Look Press
Источник: Express.co.uk