«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Давида Де Хеа на Тони Крооса

«Манчестер Юнайтед» дал согласие на переход Давида Де Хеа в «Реал». Взамен «красные дьяволы» хотят Тони Крооса.

Руководство «Манчестер Юнайтед» согласилось отпустить Давида Де Хеа в мадридский «Реал». «Красные дьяволы» готовы расстаться с испанским голкипером, если мадридцы согласятся отдать им Тони Крооса.

Жозе Моуриньо рассчитывает заменить 26-летнего испанца Самиром Хандановичем, который выступает за миланский «Интер».

В текущем сезоне Кроос принял участие в 38 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и 15 результативными передачами. Давид Де Хеа сыграл в 35 матчах и пропустил 35 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent