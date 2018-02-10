«Манчестер Юнайтед» хочет купить Иско

Автор: Евгений Морозов 0

Иско 1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Иско. По информации СМИ, португальский специалист также хочет заполучить другого хавбека сливочных – Гарета Бэйла.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что хотел бы, чтобы Иско остался в «Реале» на всю жизнь.

В нынешнем сезоне Иско провел 31 встречу, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Его контракт с «галактикос» действует до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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