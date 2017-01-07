«Манчестер Юнайтед» впервые с 2009 года одержал 8 побед подряд

Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рединг» в матче 1/32 финала Кубка Англии. «МЮ» впервые с 2009 года одержал 8 побед подряд.

«МЮ» одержал восьмую победу во всех турнирах подряд. В предыдущий раз манкунианцы выигрывали восемь встреч подряд в сентябре 2009 года.

4 декабря «Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Эвертон» в матче 14-го тура АПЛ (1:1), после чего ни разу не терял очки.