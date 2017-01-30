«Манчестер Юнайтед» столкнется с конкуренцией «Арсенала» за подписание Антуана Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Англии. Интерес к французу проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщают британские СМИ, английские клубы готовы заплатить за Гризманна 85 миллионов фунтов стерлингов.

«Арсенал» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» за подпись Антуана Гризманна этим летом. «Канониры» уже пытались приобрести француза в прошлом году француза, однако их предложение было отвергнуто руководством мадридского клуба.

Жозе Моуринью очень хочет, чтобы нападающий продолжил карьеру на «Олд Траффорд», однако Арсен Венгер готов сразиться со своим заклятым соперником за лучшего игрока прошедшего чемпионата Европы.

Контракт 25-летнего француза с «Атлетико» рассчитан до 2021 года. По имеющейся информации, у «Юнайтед» больше шансов заполучить Гризманна, поскольку клуб из Манчестера готов платить ему большую зарплату, чем «Арсенал». Однако преимуществом «Арсенала» является заинтересованность «Атлетико» в Алексисе Санчесе, который до сих пор не продлил контракт с лондонским клубом, истекающий через 18 месяцев.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Антуан Гризманн принял участие в 19 матчах и отметился 8 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sunday Express