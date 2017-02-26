«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка лиги

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги обыграл «Саутгемптон». Победный мяч в самом конце второго тайма забил Златан Ибрагимович.

Кубок Лиги. Финал

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (2:1)

Лондон. 26 февраля.

Стадион «Уэмбли». 85264 зрителей.

Судья: Андре Марринер.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Байи, Смоллинг, Валенсия, Погба, Лингард (Рэшфорд, 77), Эррера, Мата (Кэррик, 46), Ибрагимович, Марсьяль (Феллайни, 90).

«Саутгемптон»: Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис (Родригес, 90), Редмонд, Тадич (Буфаль, 77), Габбьядини (Лонг, 83).

Голы: 1:0 – Ибрагимович (19), 2:0 – Лингард (38), 2:1 – Габбьядини (45), 2:2 – Габбьядини (48), 3:2 – Ибрагимович (87).

Предупреждения: Ромеу (18), Эррера (24), Стивенс (40), Лингард (41), Редмонд (56).

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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