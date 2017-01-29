«Манчестер Юнайтед» согласился продать Уэйна Руни в Китай

«Манчестер Юнайтед» получил предложение по Уэйну Руни от клуба из Китая. Также стала известна зарплата футболиста.

По сообщениям СМИ, «манкунианцы» согласились продать Уэйна Руни в Китай за 165 миллионов евро. Самому форварду предложили трёхлетний контракт с окладом в 55 миллионов евро в год. Также сообщается, что расстаться с игроком согласились и Жозе Моуриньо и руководство «красных дяволов». Переход состоится в феврале, трансферное окно в Китае закрывается к весне.

Если трансфер состоится, то Уэйн Руни станет самым дорогостоящим игроком в истории футбола.

В текущем сезоне 31-летний нападающий забил два гола и отдал пять результативных передач. А совсем недавно форвард сборной Англии вошел в историю «МЮ» забив свой 250-й гол, и благодаря этому стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror