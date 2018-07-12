«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по трансферу Гарета Бэйла

Автор: Михаил Серебряков 0

Bale

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед». Переговоры «МЮ» и «Реала» по трансферу валлийца сейчас находятся на продвинутой стадии.

Жозе Моуринью и Эд Вудворд считают, что Бэйл – идеальное дополнение к атаке «МЮ» и определили игрока в качестве приоритетной трансферной цели.

Ранее стало известно, что в понедельник Бэйл проведет встречу с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги, на которой обсудят будущее валлийского футболиста.

28-летний игрок склоняется к тому, чтобы остаться в «Реале», но не хочет играть второстепенную роль в клубе.

Фото: Global Look Press
Источник: Manchester Evening News

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