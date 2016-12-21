«Манчестер Юнайтед» потратит на трансферы более 210 миллионов в ближайшие два окна

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить чуть более 210 миллионов евро на укрепление состава. Сумма будет распределена  на два ближайших трансферных окна.

Манкунианцы намерены приобрести защитников «Бенфики» Виктора Линделофа и Нельсона Семеду, а также хавбека «Монако» Тьему Бакайоко.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сообщается, что Гризманн, Бакайоко и Семеду пополнят «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, а трансфер Линделофа, по всей вероятности, состоится уже в январе.

Фото: Global Look Press
Источник: Telegraph 

 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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