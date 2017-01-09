«Манчестер Юнайтед» постарается приобрести в январе Ивана Перишича

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич может перебраться в чемпионат Англии. Согласно информации источника, на игрока сборной Хорватии претендует «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который хочет видеть Перишича в своей команде уже этой зимой.
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Барселоны», «Ливерпуля» и «Челси».
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Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт»