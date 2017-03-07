«Манчестер Юнайтед» подписал партнерское соглашение с фондом, выступающим за права секс-меньшинств

Сегодня «Манчестер Юнайтед» стал партнером фонда Stonewall. Данная организация известна своей позицией к секс-меньшиствам.

Stonewall считается самым крупным фондом Европы, защищающим права ЛГБТ-сообществ. Руководство манкунианцев подписало партнерское соглашение с организацией, чтобы помогать ей отстаивать права футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«МЮ» стал первой командой Англии, начавшей сотрудничество со Stonewall. В планы организации входит наладить контакт с большинством клубов АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»