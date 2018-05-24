«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Роберта Левандовски

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в трансфере нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Ранее футболистом интересовался еще один английский клуб.
Главными конкурентами «красных дьяволов» в борьбе за 29-летнего форварда национальной команды Польши называются лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».
В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Левандовски принял участие в 30 матчах (24 — в основе), забил 29 мячей и отдал две результативные передачи.
Нынешнее соглашение Роберта с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2021 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker