«Манчестер Юнайтед» опроверг информацию о будущем переходе Антуана Гризманна

Антуан Гризманн может остаться в Мадриде. «Манчестер Юнайтед» не подтвердил информацию об интересе к французскому форварду.

По сообщениям СМИ, представители «манкунианцев» заявили, что клуб не вел переговоров с игроком.

Ранее в СМИ сообщалось, что агент Антуана договорился о личном контракте нападающего с «Манчестер Юнайтед». Отметим, что раньше сообщалось о готовности «Манчестра» выкупить Гризманна за 100 миллионов евро.

По данным transfermarkt.de стоимость французского форварда составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Антуан забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. «Атлетико» занимает 4 место с 36-ю очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball