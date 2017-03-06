«Манчестер Юнайтед» опасается за своих болельщиков в Ростове-на-Дону

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

МЮ

Руководство «МЮ» разослало предупреждение болельщикам команды, которые собираются посетить гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Гостевым фанатам рекомендуется вести себя как можно спокойней.

В письме представители «красных дьяволов» советуют болельщикам «не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или  при подходе к стадиону», а также «передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» опасается нападения российских фанатов на болельщиков своей команды. В письме также напоминают о поведении фанатов из России во время Евро-2016.

Встреча между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Все билеты на стадион «Олимп-2» уже проданы.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

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Владимир Шевелев

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