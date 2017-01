«Манчестер Юнайтед» одержал 9 побед подряд впервые с 2009 года

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» переиграл «Халл» (2:0). «МЮ» впервые с 2009 года одержал 9 побед подряд во всех турнирах.

9 — Manchester United have won their last 9 games in all competitions, their best run since winning 11 in a row in Feb 2009. Formidable.

— OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2017