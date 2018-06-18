«Манчестер Юнайтед» оценил Виллиана в € 69 млн

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника лондонского «Челси» Виллиана. Бразилец не прочь сменить команду.

По информации СМИ, руководство «МЮ» готово предложить за 29-летнего бразильца € 69 млн. Действующий контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен работой главного тренера команды Антонио Конте и может покинуть лондонский клуб.

В завершившемся сезоне-2017/18 29-летний бразильский полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 6 голов и 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail