«Манчестер Юнайтед» объявлен самых доходным клубом в мире

Аналитическая компания «Deloitte» опубликовала финансовый отчет за прошлый сезон. Английский «Манчестер Юнайтед» впервые за 11 лет вернулся на первое место по доходам в рейтинге The Deloitte Football Money League по итогам сезона-2015/16.

Доход «красных дьяволов» в прошлом сезоне составил 515,3 миллиона фунтов. Последние 11 лет список возглавлял мадридский «Реал», который теперь разделяет второе место с «Барселоной».

В топ-10 списка попали пять клубов, представляющих АПЛ, две команды из Испании, и по одной из Бундеслиги, Лиги 1 и Серии А.

Петербургский «Зенит» по сравнению с прошлым рейтингом поднялся на одну позицию и теперь располагается на 17-м месте. Доход «сине-бело-голубых» составил 147 миллионов фунтов, что на 20 миллионов выше показателя сезона-2014/15.

Рейтинг самых доходных клубов составлен компанией «Deloitte» на основании показателей выручки команд в дни матчей, а также доходов от трансляций и коммерции, при этом в отчет не вошли суммы, полученные от трансферов.

Рейтинг The Deloitte Football Money League:

1 (3). «Манчестер Юнайтед» — 515,3 миллионов фунтов

2 (2). «Барселона» — 463,8

3 (1). «Реал» — 463,8

4 (5). «Бавария» — 442,7

5 (6). «Манчестер Сити» — 392,6

6 (4). «ПСЖ» — 389,6

7 (7). «Арсенал» — 350,4

8 (8). «Челси» — 334,6

9 (9). «Ливерпуль» — 302

10 (10). «Ювентус» — 255,1…

11 (11). «Боруссия» — 212,3

12 (12). «Тоттенхэм» — 209,2

13 (16). «Атлетико» — 171

14 (13). «Шальке» — 167,9

15 (15). «Рома» — 163,2

16 (14). «Милан» — 160,6

17 (18). «Зенит» — 147

18 (-). «Вест Хэм» — 143,8

19 (20). «Интер» — 134

20 (-). «Лестер» — 128,7

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports