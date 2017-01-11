«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Англии. Жозе Моуриньо желает заполучить молодого француза ивуарийского происхождения уже в январе, в связи со скорым вероятным уходом Моргана Шнайдерлина.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что Бакайоко сможет в лучшей степени помочь раскрыть атакующие возможности Поля Погба. Сделка может состояться уже в январе.

22-летний полузащитник также рассматривается как потенциальный долгосрочный преемник Майкла Каррика, который является одной из ключевых фигур в «Юнайтед» Моуриньо. Текущий контракт 35-летнего англичанина заканчивается этим летом и решение о продлении еще не принято.

Впрочем, «Монако», который отстает от лидирующей «Ниццы», намерен удержать Бакайоко как минимум до лета, сам игрок также заявлял, что не покинет команду в январе. В таком случае «Юнайтед» попытается приобрести француза летом.

Бакайоко в текущем сезоне принял участие в 30 матчах, забил 2 гола, получил 4 предупреждения и 1 раз был удален с поля.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN